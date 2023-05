ISTAT, CALA LA PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA, -0,6% A MARZO

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Marzo vede la terza flessione consecutiva della produzione industriale, con una riduzione dello 0,6% dell'indice destagionalizzato rispetto a febbraio, nei dati Istat. Rispetto all'anno precedente c'è un calo dello 3,2% e anche il primo trimestre risulta "in lieve calo", dello 0,1%, rispetto ai tre mesi precedenti. Quasi tutti i principali settori di attività decrescono sia su base mensile sia in termini annui con l'eccezione i beni strumentali. È "ampia la caduta dell'energia rispetto all'anno precedente" (-11,2%). Tra i settori di attività economica in crescita spicca la fabbricazione di mezzi di trasporto (+12,4% su anno). (ANSA).