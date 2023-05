Turco(M5s), governo venga in Aula su commissariamento Inps-Inail

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Ho presentato un'interrogazione urgente alla presidente del Consiglio Meloni e alla ministra del Lavoro Calderone: vogliamo che vengano in Aula a spiegare su quali basi hanno deciso di commissariare Inps e Inail. I commissariamenti sono legittimi quando non sono fatti per anticipare strumentalmente le scadenze degli organi, come in questo caso". Lo annuncia in una nota il senatore e vicepresidente del M5S Mario Turco. (ANSA).