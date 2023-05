Tridico, indicizzate pensioni per 22 miliardi,gap contributi

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Nel 2023 sono state indicizzate le pensioni rispetto all'inflazione per 22 miliardi mentre lo stesso non è accaduto con le retribuzioni creando un gap tra le entrate contributive dell'Inps e le spese per le prestazioni. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo a un convegno sulle diseguaglianze salariali ribadendo la necessità di introdurre il salario minimo. "Scontiamo già quest'anno - ha detto - un gap di 22 miliardi a fronte di un esborso deciso con la legge di bilancio e di mancati incassi contributivi. Per quanto tempo possiamo permetterci questo accumulo di gap? Abbiamo indicizzato le pensioni anche se in modo decrescente per una spesa di 22 miliardi - ha detto - i salari non sono stati indicizzati. Bisogna rinnovare i contratti e introdurre il salario minimo". (ANSA).