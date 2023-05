Tridico, decreto Inps conferma commissariamento immotivato

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - La nuova formulazione del decreto sulla governance di Inps e Inail "conferma che il commissariamento è assolutamente immotivato". Lo dice il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico a margine di un convegno sulle disuguaglianze salariali sottolineando che "non ha nessuna giustificazione a fronte invece di performance molto positive dell'Istituto sulla produttività, sui piani assunzionali, sugli investimenti tecnologici e sulla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche". "Il commissariamento - ha detto - è immotivato dal punto di vista giuridico. La nuova formulazione del decreto sulla nomina del direttore è giusta e conferma che non c'è una motivazione per il commissariamento". (ANSA).