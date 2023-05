Simest: ok bilancio 2022, attivati investimenti per 2,1 miliardi

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - L'assemblea degli azionisti di Simest (gruppo Cdp), riunitasi sotto la presidenza di Pasquale Salzano, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.

La società, fa sapere una nota, ha chiuso l'anno con un utile lordo di circa 4,5 milioni di euro, confermando la propria solidità finanziaria con un patrimonio netto di 310 milioni di euro.

La società guidata da Regina Corradini D'Arienzo nel corso del 2022, sottolinea, "ha confermato il proprio ruolo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche nel contesto della complessa congiuntura economica". Attraverso le risorse proprie e l'utilizzo degli strumenti agevolativi gestiti in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Simest ha mobilitato risorse per 1,7 miliardi di euro, mettendo a disposizione delle aziende la liquidità necessaria ad attivare investimenti per 2,1 miliardi di euro in 89 Paesi nel mondo, con un aumento del 400% rispetto al periodo pre-Covid. Le imprese servite sono state circa 4 mila, di cui il 96% Pmi, con il 40% proveniente dal Sud Italia.

(ANSA).