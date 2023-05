Sace e Intesa supportano la crescita di Bending Spoons

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Sace e Intesa Sanpaolo supportano il piano di crescita internazionale di Bending Spoons, tech-company italiana che opera nel settore delle applicazioni per dispositivi mobili nel campo della creator economy.

La banca, infatti, ha erogato in favore di Bending Spoons un finanziamento di 70 milioni di euro della durata di cinque anni, che ha visto l'intervento della Garanzia Sace nell'ambito dell'operatività di internazionalizzazione. In dettaglio, il finanziamento ha l'obiettivo di supportare l'azienda nel suo percorso di crescita all'estero per linee esterne grazie ad acquisizioni di asset e lo sviluppo di app negli Stati Uniti, Sud America, Europa, Asia e in Oceania.

"Si tratta della prima operazione di Sace in un settore particolarmente innovativo, in forte espansione, strategico e tra i protagonisti della rivoluzione digitale", afferma Enrica Delgrosso, regional director nord ovest di Sace.

"L'internazionalizzazione si dimostra una leva fondamentale di sviluppo e rilancio per le pmi lombarde", afferma Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza Intesa Sanpaolo. (ANSA).