Pensioni: botta e risposta Pd-Fdi sul disturbo bipolare

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Quando cambiano i ruoli e quando uno ha delle responsabilità di Governo, magari, a volte, può succedere che cambi anche personalità o ci sia una deriva bipolare della situazione". Lo dice nell'Aula della Camera Marcello Coppo di Fdi intervenendo sulle mozioni su 'Opzione donna', scatenando la reazione a difesa di chi è affetto da disturbi psichici da parte di Andrea Casu del Pd. Coppo si riferiva al precedente intervento dell'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd).

"Le parole sono importanti. Utilizzare i riferimenti ai disturbi psichici come offesa, scherno, insulto o attacco politico non deve avvenire mai, in nessun luogo, e soprattutto in Parlamento perché significa non solo mancare di rispetto ai propri interlocutori ma anche e soprattutto a tantissimi esseri umani che lottano contro la malattia ogni giorno e alle loro famiglie. È per rispetto verso tutti e tutte loro, ancor prima che per vicinanza al collega Andrea Orlando, che sono intervenuto oggi in Aula alla Camera", dice (ANSA).