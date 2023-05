Nuova bozza decreto, direttore Inps nominato dal ministero

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - I direttori generali dell'Inps e dell'Inail saranno nominati dal ministro del Lavoro su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Lo si legge nella nuova bozza di decreto sulla nuova governance degli enti di previdenza. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti previste dal decreto saranno nominati, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto, i commissari straordinari per i due enti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro. (ANSA).