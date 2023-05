Nuova bozza decreto, direttore Inps nominato dal ministero (2)

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il consiglio di amministrazione degli enti sarà composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, da quattro membri (in luogo dei tre attuali) che dureranno in carica quattro anni. Oltre a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo il consiglio propone al ministro del lavoro la nomina del direttore generale.

Il direttore generale ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione, sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo.

Gli organi durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti..

Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Inps e dell'Inail, è nominato, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto, un commissario straordinario con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro.

Il commissario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione. Il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'Inps e dell'Inail, in carica alla data di entrata in vigore del decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni del decreto. I commissari cambiano i regolamenti entro 90 giorni. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il nuovo consiglio di amministrazione provvede, entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento, a proporre al ministro del Lavoro la nomina del direttore generale. (ANSA).