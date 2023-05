Martina (Fao), 'la tecnologia sia a disposizione delle Pmi'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "È molto importante che la politica agroalimentare rifletta sulle opportunità, in termini di competitività e sostenibilità, derivanti dall'innovazione nel settore, anche in ragione della grande sfida della crisi climatica. Applicare le tecnologie che la ricerca ci mette a disposizione per produrre meglio e consumare meno è l'unica via che abbiamo per custodire e preservare le tante peculiarità del sistema agroalimentare italiano". Lo afferma il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, all'evento "Innovazione e Ricerca per il futuro del Made in Italy agroalimentare" organizzato a Napoli dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023.

In particolare, secondo Martina, "l'Italia deve migliorare le proprie capacità organizzative per agire, tutti insieme, su questi temi e per mettere a disposizione delle tante piccole e medie imprese del settore le esperienze utili ad agevolare la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie. La nostra storia in ambito agroalimentare - conclude l'ex ministro - ci dimostra che tutto questo è possibile, che siamo in grado di costruire un ecosistema di imprese innovativo". (ANSA).