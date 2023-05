Leo, 'da professionisti grande contributo a riforma fiscale'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "I professionisti hanno dato un importante contributo" alla stesura dei testi della legge delega per la riforma del sistema fiscale, "soprattutto sul fronte delle semplificazioni", giacché, "come è ben noto, noi abbiamo un sistema tributario che è ricco di complicazioni", dunque "dobbiamo sfoltire tutta una serie di adempimenti e 'appesantimenti che riguardano nello specifico il mondo delle professioni".

Ad affermarlo il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, parlando in videcollegamento ad un convegno promosso oggi da Ambrosetti e Teamsystem. (ANSA).