Istat e Vodafone, statistiche del turismo con la rete mobile

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Innovare e migliorare le statistiche del turismo. È questo l'obiettivo della collaborazione tra Istat e Vodafone Business Italia che hanno realizzato uno studio sul turismo inbound (stranieri in Italia), outbound (italiani all'estero) e domestico (italiani in Italia) integrando le statistiche ufficiali con i dati provenienti dai telefoni cellulari. L'indagine, spiega una nota congiunta, ha interessato la provincia di Rimini e il comune di Roma, tra agosto 2019 e agosto 2020, consentendo il confronto tra i flussi turistici prima e dopo la pandemia.

La tecnologia utilizzata, spiega ancora la nota, è quella di Vodafone Analytics, che raccoglie "in tempo reale i dati sull'attività della rete di telefonia mobile, garantendo così informazioni temporali e spaziali molto precise, con algoritmi sviluppati per soddisfare i requisiti della statistica ufficiale, nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy".

L'utilizzo di dati provenienti dalla rete mobile per le statistiche del turismo, già sperimentato a livello internazionale, "si dimostra - sottolineano - un valore aggiunto per integrare e arricchire le attuali indagini sul turismo di Istat, in particolare per la capacità di fornire informazioni in tempo reale e con elevato dettaglio territoriale. Nella prospettiva di un partenariato pubblico-privato che migliori l'accesso regolamentato ai dati anche di telefonia mobile per la produzione di statistica ufficiale, come previsto dalla cosiddetta European data strategy, la collaborazione sperimentata tra Istat e Vodafone Business Italia rappresenta un precedente significativo, che dimostra come i dati di telefonia possono arricchire e completare la produzione di statistica ufficiale". (ANSA).