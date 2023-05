Inps, fino a marzo per l'assegno unico 17,4 miliardi (2)

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - L'Inps ricorda che l'importo base dell'assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2023 va da un minimo di 54,10 euro, se non si presenta l'Isee o con Isee pari o superiore a 43.240 euro, ad un massimo di 189,20 euro per Isee fino a 16.215 euro.

In totale, secondo l'Osservatorio statistico, il numero di famiglie che beneficiano dell'assegno unico universale nel periodo gennaio-marzo di quest'anno sfiora quota 6 milioni (5.977.308), compresi i percettori del Reddito di cittadinanza che ricevono l'integrazione (in media 320 mila nuclei al mese, con riferimento a 535 mila figli); nel complesso il numero dei figli a cui è destinato l'assegno supera 9,4 milioni (9.418.541). (ANSA).