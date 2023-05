Giovani dottori commercialisti, fisco è 'anti-aggregazioni'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il fisco italiano "non predilige le aggregazioni", al punto che nel nostro Paese "non c'è una norma che favorisca" la possibilità per i professionisti di mettersi insieme e lavorare. Ad esprimersi così il presidente dell'Unione giovani dottori commercialisti (Ungdcec) Matteo De Lise, che questa mattina è intervenuto dal palco dell'evento digitale 'Lo scenario delle professioni: oggi e domani', promosso da The European House - Ambrosetti e dal Gruppo TeamSystem. (ANSA).