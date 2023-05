Ex Ilva: incontro azienda-sindacati su monitoraggio Cigs

(ANSA) - TARANTO, 09 MAG - Oggi si è svolto nello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia di Taranto il secondo incontro di monitoraggio della cassa integrazione straordinaria tra azienda e organizzazioni sindacali, a seguito dell'accordo del 29 marzo 2023 sulla proroga dell'ammortizzatore sociale, firmato da Fim, Fiom e Ugl Metalmeccanici, ma non da Uilm e Usb. Durante l'incontro l'azienda ha fornito dettagli in merito al numero del personale collocato in cassa, che da 2200 è sceso a 1850 nel periodo che va dal 24 al 30 aprile. C'è stato dunque un "rientro complessivo al lavoro di 350 lavoratori posti in Cigs - osservano le Rsu Fim e Fiom - anche per l'effetto dell'accordo sindacale in cui abbiamo chiesto ed ottenuto le internalizzazioni di attività".

Nella corso della riunione "che rappresenta - aggiungono le due organizzazioni sindacali - il proseguo della ripresa delle relazioni industriali, abbiamo fatto alcune richieste in merito ad alcune criticità inerenti la rotazione e la gestione della Cigs per le quali la stessa azienda ha confermato la disponibilità a verificare e risolvere tali problematiche presenti". La società ha comunicato la ripartenza del TLA (Treno lamiere) nell'ultima decade di maggio, la ripartenza nella giornata di oggi del Decatreno a 15 turni, della Zincatura 2 domani, del Decapaggio probabilmente venerdi, mentre il tubificio Erw è fermo da ieri e lo sarà sino a fine mese.

