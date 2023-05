Esperti e accademici contro la delega, 'fisco sia giusto'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il sistema fiscale italiano "versa in una crisi gravissima che ne mina il corretto funzionamento e la stessa legittimazione". "Tutti i principi fondamentali di un buon sistema fiscale sono da noi inapplicati, con gravi conseguenze non solo di disparità di trattamento, ma anche di distorsioni economiche che determinano una riduzione della crescita". A scriverlo sono un folto gruppo di esperti e accademici, riuniti in un appello comune e una petizione su change.org per una vera riforma del sistema che porti ad un fisco effettivamente più giusto.

"I promotori di questo appello - si legge nel documento firmato tra gli altri dall'ex ministro e poi presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo, dall'ex presidente dell'Upb, Giuseppe Pisauro, dall'ex ministro dell'Economia Vincenzo Visco, dall'ex sottosegretario al Tesoro e nel passato al vertice dei servizi fiscali di Bankitalia, Vieri Ceriani, dalle accademiche ed economiste Elena Granaglia e Silvia Giannini - hanno preso atto che la delega fiscale recentemente approvata dal governo non affronta i problemi, anzi trascura ed appare in contrasto con le necessità di riforma, ritengono necessaria una presa di coscienza e una mobilitazione per promuovere un cambiamento che renda di nuovo il fisco la casa di tutti e non più una fabbrica di abusi, privilegi e iniquità, integrando al tempo stesso il sistema di welfare, che va esteso in tutte le sue componenti anche ai lavoratori indipendenti, per motivi di equità e per evitare che le lacune esistenti possano diventare un alibi per l'infedeltà fiscale". (ANSA).