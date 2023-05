Esperti e accademici contro la delega, 'fisco sia giusto'(2)

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Gli esperti citano alcuni degli elementi "che caratterizzano questa crisi", partendo dalla "massiccia evasione di intere categorie di contribuenti che nascondono al fisco il 65-70% della loro base imponibile proveniente da redditi di lavoro autonomo e da impresa individuale. Agli stessi contribuenti è poi riservata una imposta sostitutiva, con determinazione forfettaria dell'imponibile e aliquota piatta, molto favorevole cui si è aggiunta, per chi non aderisce al regime forfettario, l'aliquota piatta sugli incrementi di reddito. Il trattamento agevolato per lavoratori autonomi e professionisti si traduce in una serie di distorsioni che aggravano la scarsa produttività del settore dei servizi, uno dei limiti principali dell'economia italiana".

Ci sono poi "la frammentazione del sistema di imposizione per cui non solo le diverse tipologie di reddito sono trattate differentemente, ma esistono differenziazioni anche all'interno di tali categorie, con la conseguenza che, pure a parità di reddito, i contribuenti subiscono prelievi molto diversi"; i regimi cedolari e sostitutivi, che "sottraggono una parte rilevante dei redditi alle addizionali comunali e regionali all'Irpef, e quindi al dovere di contribuire al finanziamento dei servizi pubblici locali"; il trattamento difforme dei diversi redditi di capitale, il cui onere varia da 0 al 26%, influisce negativamente su una corretta allocazione del risparmio, e quindi sugli investimenti; "l'arretratezza del catasto"; "l'eccesso del prelievo fiscale e contributivo sul lavoro rispetto agli altri redditi e agli altri fattori di produzione"; "il sistema di riscossione totalmente inefficiente che determina la concessione di periodiche cancellazioni di ruoli"; "il ricorso continuo a misure di definizione agevolata dei carichi tributari che coltiva la convinzione dell'impunità per l'infedeltà fiscale"; "la mancanza di volontà per trovare le soluzioni legislative e amministrative necessarie a consentire il pieno utilizzo di tutte le banche dati sia per il contrasto preventivo dell'evasione sia per l'efficientamento dell'attività di riscossione". (ANSA).