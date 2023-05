Electrolux: vendite -20% in aprile, scatta Cig per 4 giorni

(ANSA) - SUSEGANA (TREVISO), 09 MAG - Le vendite di frigoriferi nel mese di aprile, inizialmente previste in 50 mila pezzi, si è rivelata inferiore di circa il 20% in meno e la dirigenza dello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso) ha comunciato alle rappresentanze sindacali interne l'applicazione di un pacchetto di quattro intere giornate di cassa integrazione tra il 10 ed il 15 maggio.

Lo riferiscono le stesse Rsu sottolineando come l'ammortizzatore sociale desti una certa sorpresa se si considera il fatto che, alla luce dell'atteso calo di produzione, l'azienda non ha rinnovato il contratto a termine per 130 addetti a cui si aggiungeranno altri 40 casi in scadenza in questo mese.

Una nuova riunione per comunicare l'andamento del mercato in maggio è convocato tra le parti per il giorno 16. (ANSA).