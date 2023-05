Delega fisco, Leo, 'ok Parlamento prima della pausa estiva'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "I tempi saranno celeri, anche perché, in accordo con i due presidenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, si è detto che i testi dovranno essere approvati prima della pausa estiva. Poi, metteremo mano subito ai decreti legislativi, in modo tale da renderli operativi, almeno quelli di maggior rilevanza, a partire dal 2024". Così il viceministro dell'Economia Maurizio Leo traccia, all'evento digitale di Ambrosetti e Teamsystem, la 'road map' della legge delega per la riforma fiscale.

"Questo - scandisce, dinanzi ad una platea di professionisti - è il nostro obiettivo". (ANSA).