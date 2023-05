Coop sociali, produzione in aumento e marginalità ridotta

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - Il 2022 ha visto proseguire il trend di crescita complessivo delle 89 cooperative sociali del comparto, con un valore della produzione aumentato del 4,2% rispetto all'anno precedente, superando così i 228 milioni di euro. Un dato positivo che contrasta con una marginalità sempre più risicata (solo +0,3% nel 2022) a causa dei costi del lavoro, dell'energia e della scarsa redditività degli appalti pubblici.

È quanto emerso dal convegno sul tema Le sociali di tipo A (56 in totale) sono cooperative che gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi. Nel 2022 hanno visto proseguire il trend positivo dell'anno precedente, con un valore della produzione stimato pari a 174,1 milioni (+4,8% rispetto al 2021). Per quanto riguarda l'occupazione: sono 4.575 i lavoratori complessivi a fine 2022, con una variazione marginale rispetto all'anno precedente. Cala, seppur di poco, la marginalità, passando dallo 0,6% nel 2021 allo 0,3% del 2022. Cresce invece il patrimonio netto a disposizione delle cooperative che, con un +1,4%, si assesta a 72,6 milioni di euro. Le sociali di tipo B sono cooperative che si occupano della gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura. Le 22 cooperative analizzate hanno visto, complessivamente, un mantenimento della crescita del valore della produzione post-pandemia (+2,6%), stimato a circa 54,4 milioni di euro. Migliora la marginalità solo nelle cooperative fino con fatturato fino a 1 milione di (fino al 6% di utile), e si rafforza anche la patrimonializzazione (+12,2%). Cresce, seppur di poche unità, l'occupazione: sono complessivamente 2.223 i lavoratori delle cooperative di tipo B a fine 2022, in aumento dello 0,2% in termini di unità lavorative annue.

"Il convegno di oggi restituisce un'immagine della cooperazione sociale fatta di persone preoccupate - spiega in una nota il vicepresidente vicario della Federazione Italo Monfredini -, di dirigenti che hanno dovuto subire ciò che è accaduto in questi anni. Allo stesso tempo, però, è stata l'occasione di vedere una nuova vitalità, una capacità di discutere e di guardare al futuro con un ragionevole ottimismo.

Nella speranza che la cooperazione sociale sappia traguardare obiettivi di medio lungo periodo, lasciandosi alle spalle un passato impegnativo". (ANSA).