Confcommercio, a marzo scende l'indice del disagio sociale

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - A marzo il Misery index di Confcommercio (Mic), l'indice di disagio sociale, scende a 16,6, "in significativa riduzione rispetto al mese precedente" (-1,2 punti rispetto a febbraio). Il dato, spiega l'associazione, "riflette, quasi esclusivamente, il deciso rallentamento del tasso di variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto" (sceso al 7,6% dal 9,0% di febbraio).

Quanto al mercato del lavoro, a marzo "ha continuato a segnalare moderati elementi di vivacità, in linea con la ripresa registrata dall'attività economica": il tasso di disoccupazione ufficiale è sceso al 7,8% mentre, sottolinea ancora Confcommercio, c'è stata "una contenuta riduzione del tasso di disoccupazione esteso sceso all'8,7%", che comprende anche le persone in cig.

Tuttavia, prosegue, nei prossimi mesi "il ridimensionamento dell'area del disagio sociale potrebbe subire delle interruzioni: il rientro delle dinamiche inflazionistiche non appare semplice e la tenuta del mercato del lavoro resta incerta". (ANSA).