Camere commercio:Cosenza,ente organizza Forum Mezzogiorno

(ANSA) - COSENZA, 09 MAG - La Camera di commercio di Cosenza, in collaborazione con Unioncamere, organizza il primo Forum del Mezzogiorno "Antonio Serra", con il patrocinio di Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e Anac, oltre che della maggior parte degli Ordini professionali della provincia.

"L'economia del Sud è una parte fondamentale dell'economia nazionale - dichiara il presidente dell'ente camerale Klaus Algieri - ma spesso è trascurata e sottostimata. La crescita del Mezzogiorno è una priorità per la crescita del Paese, questo è un dato oggettivo, e il Forum che si terrà nei prossimi giorni è un'occasione unica per costruire insieme una visione del futuro fondata su una conoscenza più approfondita del presente, con tutte le sue criticità ma anche opportunità". "Questo significa indubbiamente "alzare l'asticella" - prosegue Algieri - ma, a giudicare dal numero di iscrizioni che stiamo ricevendo, possiamo dire con soddisfazione di essere in tanti a volerlo fare, approfittando della presenza di grandi protagonisti non solo della politica ma delle più alte istituzioni dello Stato, dell'economia, del lavoro e della ricerca".

"Pnrr, Pnc, Formazione, Ricerca, Pubblica amministrazione e Politiche di Sviluppo - è detto in una nota - sono i principali temi su cui si concentreranno gli incontri e le tavole rotonde in programma per il 18 e 19 maggio prossimi, grazie alla presenza di più di 40 relatori di rilievo nazionale, per la prima volta insieme a Cosenza. Quattro imperdibili incontri con esponenti delle principali Associazioni di categoria, sindacati, organi costituzionali, magistratura contabile, università, enti e autorità pubbliche, che rappresentano un'opportunità unica di approfondimento su argomenti di estrema attualità, una finestra privilegiata sul mondo che ci circonda, tra prospettive di crescita e di sviluppo, con un unico filo conduttore: se non cresce il Sud non cresce il Paese. Ma anche un'occasione di crescita professionale riconosciuta dalla maggior parte degli Ordini professionali della provincia di Cosenza ai fini del conseguimento dei crediti formativi obbligatori".

La partecipazione agli eventi del Forum è gratuita ed è ancora possibile registrarsi ad uno o più degli incontri, direttamente a questo indirizzo https://forumantonioserra.my.canva.site/#home (ANSA).