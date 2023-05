Beltrame (Confindustria), anche per l'acciaio cruciale ruolo Ue

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "La siderurgia è la terza attività manifatturiera per contributo al Pil nazionale, è quindi cruciale per l'Italia ed è protagonista della crescita economica dell'Europa". Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria, lo evidenzia nel suo intervento a Made in Steel, sottolineando che "non si può parlare di acciaio ed Europa senza guardare alla competizione globale". E spiega: "La congiuntura attuale offre al settore rischi e opportunità che possono incidere profondamente sulla nostra capacità di essere competitivi. Scegliere la strada da intraprendere nei prossimi anni spetta come sempre in parte a noi, ma dipende in larga parte da Bruxelles". Beltrame ha quindi ricordato i dati della European Steel Association, secondo cui "negli ultimi 10 anni l'Europa, da esportatore netto, è divenuta uno dei maggiori importatori di acciaio a livello mondiale, perdendo circa 26 milioni di tonnellate di capacità produttiva e il 25% della forza lavoro impiegata. Una tendenza negativa che ha riguardato, purtroppo, anche l'Italia".

Nell'illustrare le sfide e le soluzioni proposte dall'Unione europea, la vicepresidente di Confindustria sottolinea la necessità che la "Ue agisca sempre più come attore unitario" per favorire l'accesso delle imprese del settore ai mercati internazionali e ha richiamato come la "transizione energetica deve certamente essere sinergica con quella ambientale, ma deve essere anzitutto economicamente sostenibile". (ANSA).