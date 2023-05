ANSA-FOCUS/ Gli esperti contro la delega, 'il fisco sia giusto'

(di Mila Onder) (ANSA) - ROMA, 09 MAG - Una riforma che vera riforma non è, perché non affronta i problemi reali del sistema fiscale: l'altissima evasione, le distorsioni, la frammentazione e la sostanziale iniquità. Esperti, accademici ed ex ministri bocciano la delega all'esame del Parlamento e chiedono una profonda revisione del fisco italiano che favorisca l'economia, ma soprattutto la giustizia sociale.

Il sistema "versa in una crisi gravissima che ne mina il corretto funzionamento e la stessa legittimazione". Tutti i principi fondamentali di un buon sistema fiscale in Italia "sono inapplicati, con gravi conseguenze non solo di disparità di trattamento, ma anche di distorsioni economiche che determinano una riduzione della crescita", scrivono nel loro appello pubblicato su 'change.org 26' professori universitari ed esperti del settore tra i quali figurano anche l'ex ministro e poi presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo, l'ex presidente dell'Upb, Giuseppe Pisauro, l'ex ministro dell'Economia Vincenzo Visco, l'ex sottosegretario al Tesoro e nel passato al vertice dei servizi fiscali di Bankitalia, Vieri Ceriani, le accademiche ed economiste Elena Granaglia e Silvia Giannini.

La crisi parte proprio dalla "massiccia evasione di intere categorie di contribuenti che nascondono al fisco il 65-70% della loro base imponibile proveniente da redditi di lavoro autonomo e da impresa individuale", denunciano i firmatari per niente convinti nemmeno della flat tax: "il trattamento agevolato per lavoratori autonomi e professionisti si traduce in una serie di distorsioni che aggravano la scarsa produttività del settore dei servizi, uno dei limiti principali dell'economia italiana". Ci sono poi "l'arretratezza del catasto", "l'eccesso del prelievo fiscale e contributivo sul lavoro rispetto agli altri redditi e agli altri fattori di produzione", oltre al sistema di riscossione "totalmente inefficiente che determina la concessione di periodiche cancellazioni di ruoli".

Il governo sembra però andare dritto per la sua strada, contando sull'appoggio della maggioranza. Il viceministro delle Finanze, Maurizio Leo, padre della delega, assicura che i testi all'esame delle Camere saranno approvati prima della pausa estiva. "Poi metteremo mano subito ai decreti legislativi, in modo tale da renderli operativi, almeno quelli di maggior rilevanza, a partire dal 2024", ribadisce.

E proprio in vista dei lavori parlamentari, l'Abi chiede che nel disegno di legge sia incentivata la crescita del risparmio.

"L'annunciata riforma - afferma il direttore generale Giovanni Sabatini - potrebbe essere l'occasione per utilizzare la fiscalità come leva per la crescita". (ANSA).