Alleanza Coop, vietare la plastica aumenta lo spreco alimentare

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Vietando l'utilizzo della plastica per tutte le confezioni di ortofrutta fresca dal peso inferiore a 1,5 Kg per privilegiare i prodotti sfusi, si finirà inevitabilmente per produrre maggiori sprechi alimentari. E ciò va in palese contraddizione con quell'obiettivo di riduzione che pure la Commissione Europea da tempo sta perseguendo".

Lo fa sapere il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Carlo Piccinini, in merito agli eventuali impatti della nuova proposta Ue sul Regolamento imballaggi.

"Un materiale come la plastica - spiega Piccinini - consente una migliore e prolungata conservazione dei prodotti freschi, oltre ad essere fondamentale per garantire l'igiene degli alimenti riducendo i rischi microbiologici".

Altra grande criticità delle nuove norme secondo Piccinini è che "la Commissione, ancora una volta non ha valutato a sufficienza l'impatto economico che l'utilizzo di nuovi materiali come la carta e altri materiali riutilizzabili, potranno avere sulle imprese. Puntando infine solo sul riutilizzo - conclude - l'Europa finisce per penalizzare Paesi come l'Italia che avevano puntato piuttosto sul riciclo e l'economia circolare". (ANSA).