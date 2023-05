Abi,la soluzione per lo smobilizzo crediti è un passo avanti

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Le misure adottate dalle istituzioni per smobilizzare lo stock di crediti accumulato presso le imprese "hanno contribuito a dare certezza giuridica soprattutto per quello che riguarda il quadro delle responsabilità del cessionario", ma "è chiaro che rispetto alla soluzione che avevamo individuato, e cioè una possibile parziale virata, ben costruita, compensazione con gli F24, questa è una procedura che richiede tempi più lunghi". Lo ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sulla delega fiscale alla commissione Finanze della Camera sottolineando che tali misure hanno quindi "un effetto meno veloce in termini di svuotamento dello stock di crediti di imposta".

A parere di Sabatini, in pratica "è sicuramente un passo avanti, con minor velocità. Le banche stanno usando strumenti a loro disposizione per cedere crediti precedentemente acquistati, liberare capacita fiscale nei loro portafogli e quindi acquistarne di nuovi". (ANSA).