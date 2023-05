Abi, superamento dell'Irap avvenga senza determinare aggravi

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - L'Abi condivide l'obiettivo di graduale superamento dell'Irap previsto dalla riforma fiscale e nel processo di transizione "si rimarca l'auspicio che esso avvenga in maniera ordinata e senza determinare, in termini generali aggravi impositivi e di compliance per determinati settori produttivi". Lo ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione alla commissione Finanze della Camera sulla delega fiscale.

Il graduale superamento dell'Irap prospettato dalla norma, ricorda il dg dell'associazione bancaria, "sarà prioritariamente orientato, in una prima fase, a società di persone ed associazioni professionali, e condurrà, a regime, per la maggioranza dei soggetti passivi (esclusi gli enti non commerciali), alla sua configurazione come sovraimposta Ires. Il disegno di legge mira, pertanto, al raggiungimento di una maggiore semplificazione, mediante utilizzo della medesima base imponibile Ires per la determinazione del prelievo aggiuntivo".

Sabatini sottolinea poi che la configurazione del prelievo a titolo di sovraimposta dovrebbe consentire una debenza fiscale solo in presenza di reddito imponibile e non di perdita fiscale, fermo restando la non riportabilità di queste ultime relativamente alla sovraimposta stessa. Tale modifica normativa afferma "dovrà assicurare invarianza di gettito a livello regionale, soprattutto in presenza di dissesto, considerando che quest'ultimo è destinato al finanziamento sanitario ed ai livelli essenziali della prestazione". (ANSA).