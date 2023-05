Abi, gli obiettivi della riforma fiscale sono 'sfidanti'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Gli obiettivi e la struttura generale del disegno di legge delega per la riforma fiscale, "sia quanto alla disciplina dei singoli tributi sia alla cornice dei principi alla base dell'attività amministrativa, sono da considerarsi senz'altro sfidanti". Lo ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione alla commissione Finanze della Camera sulla delega fiscale.

"La profondità e l'ampiezza delle modifiche previste - afferma Sabatini - comporterà tempi di attuazione che, come indicato dallo stesso Governo in sede di presentazione alle Parti sociali, copriranno il residuo della legislatura". Proprio questi tempi "collocati in un complesso scenario economico consigliano di assegnare delle priorità nei vari ambiti della riforma". E il dg dell'Abi ricorda a tal proposito che nelle scorse settimane, il presidente Antonio Patuelli ha proposto "di attivare fin da subito i provvedimenti fiscali e le semplificazioni che più direttamente influenzano l'operato delle imprese col chiaro obiettivo di stimolarne gli investimenti la crescita". (ANSA).