Abi, con la riforma fiscale si incentivi di più il risparmio

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Nel disegno di legge delega per la riforma fiscale "manca un riferimento all'utilizzo della riforma per dare un'intonazione incentivante alla crescita del risparmio, un principio generale che è, invece, espresso nella delega". E' quanto mette in evidenza il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione alla commissione Finanze della Camera.

Sabatini ricorda in particolare che sin dall'inizio dei lavori, l'Associazione bancaria e il suo presidente Patuelli hanno evidenziato tale aspetto, "con l'auspicio che possa essere opportunamente valorizzato". A suo parere infatti "l'annunciata riforma potrebbe essere l'occasione per utilizzare la fiscalità come leva per la crescita. La tassazione, infatti, è un fattore che incide in maniera profonda sull'allocazione del risparmio e sulle scelte di investimento". Proprio per questo, dice, "occorrono sforzi per attrarre (senza obbligare) strutturalmente nell'economia l'elevata liquidità accumulata in questi anni grazie ai risparmi degli italiani e, al contempo, per incentivare l'afflusso di capitali esteri".

Sabatini ricorda infine che la proposta che l'Associazione da tempo ha avanzato è quella di prevedere una tassazione inferiore per il risparmio investito nel medio/lungo periodo rispetto ad operazioni speculative di breve o brevissimo termine. (ANSA).