Abi, con la riforma fiscale si incentivi di più il risparmio (2)

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Sabatini, a tal proposito, ha ricordato che esistono prodotti che vanno già in questa direzione come, ad esempio, i Piani Individuali di Risparmio (Pir), "ma per coinvolgere in maniera ampia e diffusa i risparmiatori occorre uno sforzo ulteriore, ampliando la gamma di strumenti semplici e comprensibili da chi investe". A suo parere infatti "il risparmio responsabilmente investito, e quindi non a fini speculativi, è indispensabile per una solida e prolungata ripresa dello sviluppo e dell'occupazione, per la resilienza alla crisi energetica e all'inflazione".