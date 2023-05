Tridico, 'sulle pensioni provvedimento di scarso appeal'

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - "Sulle pensioni non è stata fatta ancora alcuna riforma", il decreto del primo maggio "è una cosa temporanea che ha scarso appeal anche sugli stessi utenti, non è questa la riforma come il Governo sa, ma è qualcosa in prospettiva". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, a margine dell'inaugurazione della sede Inps ristrutturata di Trieste.

"Ma piuttosto che di pensioni bisogna parlare di lavoro: il problema della sostenibilità non sono le pensioni ma i pochi lavoratori. Per aumentare la quantità di lavoratori servono investimenti: il lavoro non si crea con il decreto del 1 maggio ma bisogna fare investimenti, spingere sulla possibilità che il Pnrr sviluppi appieno sull'impatto occupazionale e sul fatto che i privati siano incentivati a fare investimenti là dove mancano e il pubblico possa far crescere investimenti per una maggiore occupazione", ha spiegato Tridico. (ANSA).