Sbarra, 'il governo riapra subito il tavolo sulle pensioni'

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Chiediamo al governo di riprendere subito il confonto sulle pensioni, per introdurre maggiore flessibilità in uscita, discutere di giovani e donne, dare strutturalità all'Ape sociale, incentivare la previdenza complementare, allargare l'area della quattrordicesima, assicurare la piena indicizzazione delle pensioni".

Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ad "Agorà" su Rai3, ricordando la proposte del sindacato: "Pensiamo che 41 anni di contributi a prescindere dall'età bastino per godersi il sacrosanto diritto alla pensione o a partire da 62 anni, restituendo la libertà alle persone di decidere come e quando uscire".

Tra le priorità, Sbarra rimarca la necessitaà di mettere in campo una pensione di garanzia per i giovani e le donne e di "contrastare l'inflazione che coninua a magiare pezzi importanti di salari, stipendi e pensioni. Serve una nuova politica dei redditi. Bisogna rinnovare i contratti e tagliare le tasse".

(ANSA).