Protocollo Cisl Fp Napoli ed Inail per sicurezza luoghi lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - La Cisl Fp di Napoli e l'Inail hanno firmato una intesa per la sicurezza sui luoghi di lavoro nel pubblico impiego in città. Nasce per la prima volta una collaborazione strutturata e permanente tra l'istituto e la federazione sindacale tendente a trasformare la prevenzione dei rischi da forma burocratica in esigenza prioritaria per i lavoratori ed i cittadini.

Luigi D'Emilio, leader della Funzione Pubblica dell'area metropolitana, definisce l'accordo "una grande opportunità per rafforzare tutto il sistema pubblico, a partire dalla sanità, dove la sicurezza è fondamentale per evitare conseguenze drammatiche come infezioni e malattie, e dai comparti particolarmente esposti, come la polizia locale, gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano, ed altre figure professionali che devono assicurare ai cittadini servizi indispensabili e fondamentali per la comunità".

Il protocollo ha per obiettivo la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali. In particolare, la collaborazione si articolerà sull'organizzazione congiunta di eventi e seminari a carattere divulgativo finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, sull'attività di informazione ai lavoratori nel campo della prevenzione, sulla formazione del personale e sulla promozione di progetti ed iniziative territoriali finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Un apposito Comitato di Coordinamento composto da 6 referenti (3 per ciascuno) avrà la responsabilità del monitoraggio delle attività.

"La sensibilità manifestata dal direttore regionale dell'Inail Daniele Leone - sottolinea D'Emilio - nella stipula di questa intesa è un viatico importante per raggiungere i risultati sperati. E' la prima volta che a Napoli si firma un accordo su formazione ed informazione ai lavoratori, che come sindacato riteniamo decisivo per promuovere una cultura nel settore. I rischi sono cambiati, si registra anche un incremento delle malattie in ambito psicologico legato agli effetti della pandemia. Siamo insomma davanti ad una nuova emergenza nel pubblico impiego, che la Cisl Fp e l'Inail cercheranno di contrastare attuando questo protocollo".

Avviata la fase sperimentale a Napoli, la Cisl Funzione Pubblica ha già messo in cantiere la possibilità di replicare in futuro la collaborazione con l'Inail anche in Campania. (ANSA).