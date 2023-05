Prete (Unioncamere), leva del turismo fondamentale per economia

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - "La leva del turismo è fondamentale per l'economia italiana. Unioncamere nelle sue attività pone grande attenzione a questo settore in linea anche con quanto richiesto a livello ministeriale e questa iniziativa sul Collio punta a dare ulteriore sviluppo a Mirabilia in un ambiente bellissimo tra colline e vigneti che sono un'autentica eccellenza italiana". Lo ha affermato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, intervenendo oggi nella sede della Fondazione Villa Russiz, a Capriva del Friuli (Gorizia), nel cuore del Collio, in occasione dell'assemblea dell'associazione Mirabilia Network.

Mirabilia, costituita da Unioncamere e da 21 Camere di commercio, intende mettere in collegamento aree caratterizzate dalla presenza di siti Unesco, favorendone la promozione turistica. "Come Camera di commercio Venezia Giulia - ha osservato il presidente dell'ente camerale Antonio Paoletti - assieme alle altre istituzioni siamo impegnati nella predisposizione dei contenuti necessari per puntare al riconoscimento a patrimonio Unesco del paesaggio rurale Collio-Brda. E in questo senso avere il sostegno del Network Mirabilia e di Unioncamere è molto importante anche per la creazione del dossier di candidatura".

Secondo il presidente di Mirabilia, Angelo Tortorelli, esiste "l'opportunità di utilizzare il Network per tutto quello che questo territorio potrà rappresentare a livello italiano e in ambito europeo nei prossimi anni". (ANSA).