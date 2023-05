Peste suina: Azione, è fuori controllo, rischi per made in Italy

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Questo governo brancola nel buio. Il commissario Caputo pure. Con il primo caso di peste suina accertato a Reggio Calabria è evidente quanto questa epidemia sia fuori da ogni controllo.

Servono chilometri di recinzioni, divieto di accesso assoluto nelle zone infette è una profilassi più precisa. Perché se non si ferma subito c'è il rischio di innescare un meccanismo di ricongiungimento tra due aree opposte del Paese, cioè Piemonte e Liguria, con la Calabria, creando un fenomeno uniforme diffuso in tutto il paese. Se questo accadesse, sarebbe a rischio l'esportazione di carne di maiale. Quindi chi ne farebbe le spese sarebbe il nostro Made in Italy". Lo afferma in una nota Caterina Avanza, responsabile Agricoltura di Azione (ANSA).