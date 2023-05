Moda: Confcommercio E-R, serve progetto comune per rilancio

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - Alla luce dei dati presentati nei giorni scorsi dalla Unioncamere regionale, secondo cui è calato dell'1,2%, pari a 4.887 unità, il numero delle aziende in Emilia-Romagna con una flessione del 6,6% per quanto riguarda la moda appare "necessario", proprio per questo comparto, "un progetto comune per il rilancio della filiera". A sostenerlo è il presidente di Federazione Moda Italia Emilia-Romagna: di Confcommercio, Giammaria Zanzini "Inflazione, covid, rialzo dei tassi d'interesse, costi energetici - osserva in una nota - hanno contribuito pesantemente alla desertificazione commerciale dei nostri centri storici e delle periferie, portando la densità commerciale da 9 a 7 negozi ogni 100 abitanti". Di fatto, prosegue, "è in corso un impoverimento del tessuto commerciale nei nostri territori con tutte le conseguenze connesse: trasformazione in quartieri dormitorio, diminuzione del presidio sociale, degrado, incuria, perdita della percezione della sicurezza".

A giudizio di Zanzini, ancora, "rischiamo di perdere il 10% dei negozi legati al settore moda nelle nostre città, quindi non possiamo più procrastinare la messa in opera di 2 punti fondamentali quale un "patto di filiera" tra industria Moda- Stato Centrale- Regione - Comuni-Banche e piccoli negozi di prossimità; ed una "pianificazione commerciale di qualità".

Quindi, conclude, "Federazione Moda E-R insieme alla Regione deve essere artefice di un progetto pilota che tuteli le oltre 16 mila imprese del comparto, una filiera che mai come oggi merita maggiore attenzione, che rappresenta il 12% di tutto quello che esportiamo nel mondo". (ANSA).