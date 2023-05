Meloni, presto in Cdm il ddl sul liceo del Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Il "made in Italy" lo stiamo costruendo pezzo dopo pezzo. Difendendoci dove dobbiamo difenderci. Anche da chi dice che un bicchiere di vino fa male.

La farina di grillo, se ritenete, mangiatela. Noi abbiamo fatto una norma perché nelle confezioni dei prodotti ci sia scritto se la farina proviene da insetti. Abbiamo vietato la produzione e la commercializzazione della carne sintetica. E difendiamo il vino e tutte le straordinarie eccellenze della cucina italiana e mediterranea. Abbiamo candidato la cucina italiana a patrimonio dell'Unesco, Nelle prossime settimane arriva in Cdm un disegno di legge che si occupa di difendere interamente e valorizzare le filiere del made in Italy, con tanto di liceo del Made in Italy.

Perché non vengano dispersi mestieri che si rischia non si trovino più e si dia la possibilità a tanti ragazzi di studiare per un futuro che può dare soddisfazioni straordinarie. Una grande rivoluzione culturale. Non sei bravo e utile solo se fai il liceo classico, stupendo, ma anche quella è una forma di difesa dell'identità: i nostri mestieri". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del comizio elettorale ad Ancona a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti. (ANSA).