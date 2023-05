Macron celebra la resa dei nazisti, proteste per le pensioni

(ANSA) - PARIGI, 08 MAG - In migliaia a Lione, nel giorno festivo della celebrazione della capitolazione nazista in Francia, hanno manifestato in un'atmosfera di tensione per protestare contro la riforma delle pensioni, a margine della visita nella città del presidente Emmanuel Macron. Il capo dello stato ha reso omaggio alla Resistenza francese nella Seconda guerra mondiale e al sacrificio di uno dei suoi personaggi simbolo, Jean Moulin.

Macron ha celebrato Moulin nel Memoriale del carcere di Montluc, dove lui e altri compagni della Resistenza furono imprigionati. Intanto, 3.000 persone (conteggio della polizia, 5.000 secondo il sindacato CGT) si erano riunite non lontano dal municipio per protestare. Sono stati registrati tafferugli, lancio di oggetti contro il municipio, dove è andata in frantumi la porta a vetri di ingresso e la polizia ha risposto con un fitto lancio di gas lacrimogeni.

Sono stati dati alle fiamme diversi cassonetti delle immondizie e distrutte pensiline e panchine. I manifestanti protestavano contro una "zona proibita" stabilita dalla prefettura per impedire manifestazioni di protesta nella giornata di oggi durante le celebrazioni della Resistenza. Un ricorso al Tar contro l'ordinanza del prefetto è stato respinto in mattinata. (ANSA).