L'Ocse chiede più ambizione a Berlino sulla neutralità climatica

(ANSA) - BERLINO, 08 MAG - L'Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, invita la Germania ad agire in modo più ambizioso per raggiungere l'obiettivo di diventare neutrale dai gas serra entro il 2045. Per il prossimo anno l'Osce prevede inoltre un leggero aumento del Pil tedesco dello 0,3% e un tasso di crescita dell'1,3% per il 2024.

Lo sostiene il nuovo report dell'organizzazione, focalizzato sia sull'economia sia sull'ambiente, consegnato oggi a Berlino al ministro dell'Economia, Robert Habeck e alla ministra dell'Ambiente, Steffi Lemke. "In passato siamo stati troppo lenti nella protezione del clima. Ora dobbiamo recuperare questo ritardo con determinazione", ha detto Habeck nella successiva conferenza stampa.

Come riporta Dpa, in particolare l'Ocse ha suggerito al governo tedesco più impegno nel settore del trasporti, con più investimenti nella rete pubblica ferroviaria. (ANSA).