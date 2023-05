Fisco: Castellone,il governo non sia miope sugli extraprofitti

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Sono completamente d'accordo con la decisione di Intesa Sanpaolo di dire sì alla tassa sugli extraprofitti legati al rialzo dei tassi, a patto che i ricavi siano destinati a migliorare le condizioni dei cittadini in difficoltà, dunque per colmare i divari e non per coprire il debito pubblico": lo ha affermato la vice presidente del Senato ed esponente M5s Maria Domenica Castellone.

"Se un Paese lascia indietro i più deboli poi, nel tempo, diventa debole nella sua interezza. Occorre un nuovo patto sociale, orientato alla redistribuzione della ricchezza come occasione per riconquistare competitività e sviluppo", ha aggiunto. (ANSA).