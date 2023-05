Confartigianato E-R, crescita c'è ma restano criticità

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - Crescita ma anche alcune difficoltà come l'incremento dei prezzi per le materie prime, l'energia e il gas e la mancanza di manodopera. E' quanto emerge dal sondaggio 'Criticità e prospettive 2023 per le Mpi emiliano-romagnole' realizzato dal Centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna dal 24 marzo al 26 aprile 2023, al quale hanno partecipato quasi mille micro-piccole imprese e imprese artigiane.

Nel corso del 2002, viene evidenziato, il fatturato delle medie e piccole imprese regionali ha fatto segnare una crescita del 5,3% rispetto al 2021; risultato più contenuto per le imprese che intercettano la domanda turistica (+2,8%), mentre risulta migliore per quelle che esportano sui mercati esteri i propri prodotti/servizi (+10,8%). A livello settoriale performance migliori del fatturato 2022, rispetto a quello dell'anno precedente, vengono rilevate per le costruzioni (+13,1%), seguite dal comparto manifatturiero (+5,5%) e dai servizi (+2,4%).

Pur con risultati in crescita, visto che due piccole imprese emiliano-romagnole su tre (66,8%) segnalano nel 2022 un pieno recupero dei livelli di fatturato e dei volumi di produzione pre-pandemia, emergono alcune asperità: in particolare sono tre e le difficoltà maggiormente riscontrate negli ultimi 12 mesi dalle imprese artigiane e di piccole dimensioni emiliano-romagnole: l'aumento dei prezzi delle materie prime (così per il 78,6%), l'alto prezzo di energia e gas (54,7%), la mancanza di manodopera (31,9%). (ANSA).