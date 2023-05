Cgia,nel 2023 crescita Pil Molise tra più contenute d'Italia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 MAG - In Molise la crescita stimata del Pil (+0,48%) nel 2023 sarà tra le più contenute d'Italia, a fare peggio solo Liguria (+0,42%) e Marche (+0,38%). E' quanto emerge da una elaborazione della Cgia di Mestre su dati Prometeia aggiornati ad aprile 2023. Lo scorso anno in Molise il Pil è cresciuto del 2,85%, registrando un valore tra i più bassi della penisola che ha preceduto solo quello della Basilicata (+2,48%). Dopo un 2022 da record, osserva la Cgia, il rallentamento della crescita del Pil previsto per l'anno in corso in tutta Europa interesserà indistintamente anche le nostre regioni. La Lombardia e il Nordest, comunque, continueranno a trainare il Paese, rafforzando la leadership del nuovo triangolo industriale allargato (Milano-Bologna-Venezia) che da qualche decennio ha 'scalzato' quello storico (Milano-Torino-Genova). (ANSA).