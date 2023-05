Camera Commercio italocinese entra in Fondazione Italia-Cina

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - La Camera di Commercio italo-cinese entra nella Fondazione Italia-Cina. Si rafforza così la collaborazione per lo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, industriali, agricoli, finanziari e culturali tra l'Italia e la Cina.

Lo prevede la proposta di modifica dello statuto della Fondazione Italia-Cina che è stata presentata oggi nel corso della commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna.

Obiettivo - si spiega - la raccolta e la diffusione mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi di notizie e informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i Paesi interessati, sulla legislazione commerciale, industriale e amministrativa di interesse per gli operatori, sulle disposizioni valutarie e su quelle che regolano i trasporti ed il turismo e su ogni altro argomento di carattere economico e culturale di interesse per un proficuo scambio istituzionale.

"La Fondazione Italia-Cina permette di avere relazioni con un pezzo di mondo importante", ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla che ricorda come un rappresentante della Regione Emilia-Romagna sarà nominato nel cda della Fondazione. (ANSA).