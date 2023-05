Bcc Roma, da giovani duemila richieste per diventare socio

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Duemila nuove richieste di adesione, delle quali 1.300 già approvate, per la campagna avviata il 1 marzo e dedicata a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni, che possono diventare soci della Bcc di roma tramite l'acquisto di sole 10 azioni anziché 100. E' qquanto ha sottolineato il presidente Maurizio Longhi definendo "i risultati di grande soddisfazione" nell'assemblea degli azionisti che ha approvato i conti 2022 chiusi con 10 miliardi di euro di impieghi, in aumento del 5,2% rispetto al 2021, 14,3 miliardi di raccolta allargata (+2%) e 42,7 milioni di utile netto (+11%). I clienti sono più di 400mila, mentre i soci sono circa 44mila soci, in crescita del 9,2%. Negli ultimi 30 anni la compagine sociale è aumentata di quasi 20 volte. "Si tratta di dati che sono una chiara conferma di solidità ed efficienza, ma che soprattutto premiano il nostro modo di fare banca, vicino i territori e alle comunità", ha dichiarato Maurizio Longhi, che ha affrontato l'assemblea da presidente per prima volta, dopo essere stato nominato al vertice dell'istituto capitolino lo scorso anno.

(ANSA).