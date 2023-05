Banche:Bcc Mediocrati,assemblea soci approva bilancio 2022

(ANSA) - RENDE, 08 MAG - L'assemblea della Banca di credito cooperativo Mediocrati, tornata a riunirsi dopo tre anni con la presenza fisica dei soci, ha approvato all'unanimità il bilancio 2022. All'assemblea, che nei tre anni precedenti si è sempre svolta facendo ricorso alla figura del Rappresentante designato, hanno partecipato 1.543 soci (il 27,8% della base sociale che ne conta 5.576) che hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2022, con un utile lordo di 6 milioni 942 mila 530 euro (netto 5.676.742 euro).

"Come sempre prima della pandemia - ha detto il presidente della Bcc, Nicola Paldino - i nostri soci partecipano in gran numero, sono vicini alla loro banca e non intendono perdere i privilegi. Sono loro la comunità che la banca è chiamata quotidianamente a servire e rappresentare".

A fine 2022 la Bcc Mediocrati presente con 26 filiali e 219 dipendenti e con una raccolta complessiva che ammonta a oltre un miliardo di euro (1.059.207.034,00) e impieghi per 510 milioni 497 mila 881 milioni. L'assemblea ha approvato la ripartizione dell'utile 2022 che viene destinato per 4 milioni 708.351 euro alla riserva legale; per 325 mila 852,88 euro ad altre riserve a fondi propri; per 170 mila 302,26 ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione; 80 mila euro ai fini di beneficienza e mutualità; per 217 mila.235,26,00 euro a ristorno soci. Il totale dei fondi propri, al 31 dicembre 2022, è di 69 milioni .320.813,00 euro.

Sono stati poi consegnati premi ad un socio da oltre 50 anni, ai soci promotori e alle migliori filiali.

"La Melagrana d'Argento 2023, premio attributo a chi opera per lo sviluppo del territorio - è detto in una nota - è stata conferita ad Antonella Veltri, ricercatrice del Cnr, per il suo impegno alla presidenza di D.i.Re, Associazione delle Donne in Rete contro la violenza. (ANSA).