Banche: Bcc San Marzano, Di Palma confermato presidente

(ANSA) - TARANTO, 08 MAG - L'assemblea dei soci della Bcc San Marzano di San Giuseppe ha approvato il bilancio d'esercizio 2022 ed eletto la nuova governance della banca per il triennio 2023-2025 (consiglio di amministrazione, collegio sindacale e collegio dei probiviri). Dopo tre anni di misure restrittive legate alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'assemblea si è svolta in presenza nel Teatro Italia di Francavilla Fontana (Brindisi). Emanuele Di Palma è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione; Vincenzo Fasano eletto, invece, nuovo presidente del collegio sindacale.

L'istituto di credito pugliese, come viene evidenziato in una nota, ha confermato il trend di crescita e ha chiuso il bilancio con un utile netto di 4,3 milioni di euro (+14%) rispetto al 2021. E' stata approvata la distribuzione del dividendo ai soci, pari al 3,25% sul capitale versato.

Le masse intermediate superano il miliardo di euro con la raccolta complessiva che segna un incremento del 3,6%, attestandosi a 740 milioni di euro e gli impieghi che raggiungono quota 332 milioni di euro in linea con il 2021.

"Il bilancio 2022 approvato - ha sottolineato Di Palma - è la testimonianza di un lavoro strutturato ed efficace, in linea con il percorso tracciato dal 'Gruppo Cassa Centrale', a cui la nostra banca aderisce, ma forte di una propria identità con raccolta, impieghi, utile e patrimonio in crescita". (ANSA).