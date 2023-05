Autonomia: Cgil, a rischio welfare, scuola, politiche industria

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - Un percorso di attuazione dell'autonomia differenziata come quello delineato dal disegno di legge Calderoli rafforza il rischio di un nuovo regionalismo su misura delle regioni ricche e di un allargamento insostenibile degli attuali divari, territoriali, sociali ed economici. Lo ha detto il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta, aprendo il seminario sull'autonomia differenziata oggi a Udine.

"Siamo di fronte - ha aggiunto - a una visione delle autonomie regionali dove non sono i diritti ad essere assicurati, ma sono le funzioni a essere traferite. È in quest'ottica che si rende palese il rischio di un'attuazione dell'autonomia differenziata in violazione dei principi supremi della nostra Costituzione".

Dito puntato, in particolare, contro il rischio di frantumazione delle politiche unitarie sulla scuola, il mancato legame tra i Lep e i Lea sociosanitari, la possibilità che finiscano in mano alle regioni competenze per le strategie di politica economica nel Paese. In questo senso l'allarme lanciato da Christian Ferrari, della segreteria nazionale Cgil: "Questo ddl mette in discussione l'unitarietà delle politiche pubbliche e il sistema universale di welfare" e "permette di devolvere alle Regioni anche temi di valenza strategica come le politiche dell'energia, degli investimenti infrastrutturali, la gestione di porti e aeroporti, che farebbero venir meno la possibilità di un governo unitario delle politiche economiche e industriali".

Dietro al ddl, per Ferrari, anche "un'idea neocentralista che marginalizza la vera dimensione di prossimità amministrativa".

(ANSA).