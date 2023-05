Bcc Staranzano e Villesse chiude il 2022 in utile

(ANSA) - DOBBIA, 07 MAG - Utile netto di 6,4 milioni di euro; CET1 al 29,69%. Sono alcuni dati del bilancio 2022 della BCC di Staranzano e Villesse approvato dall'Assemblea Generale dei Soci - riunita in presenza dopo 3 anni - convocata in forma ordinaria e straordinaria. Oltre all'approvazione del bilancio, infatti, all'ordine del giorno c'erano anche il cambio di denominazione della Banca da "BCC di Staranzano e Villesse" a "Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia" e il trasferimento della sede legale a Trieste.

Per il direttore generale Gabriele Bellon, "il risultato economico conferma la bontà della strategia tracciata in questi anni". Il conto economico "non è l'unico indicatore per una banca cooperativa, ma esprime soddisfazione viva per il lavoro svolto". L'assemblea ha approvato la lista presentata dal CdA per il nuovo Collegio sindacale: Sergio Cecotti (presidente), Annarita Morgutti e Maurizio Rossini sindaci effettivi; Valentina Pahor e Matteo Verdimonti, sindaci supplenti.

Con l'apertura della nuova filiale a Gorizia la BCC Venezia Giulia è l'istituto del Gruppo Bancario Iccrea con più filiali nella Venezia Giulia: 20 sportelli, 4.808 soci, oltre 38mila clienti. Nel "capoluogo della Venezia Giulia" si stanno aprendo importanti spazi di sviluppo e "questa scelta potrà rendere ancora più incisiva l'azione della Banca. La Sede operativa, il cuore della BCC, resta saldamente a Staranzano, dove l'istituto è stato fondato nel 1896", ha detto il Presidente Carlo Antonio Feruglio. (ANSA).