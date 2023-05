Urso, 'a giorni in Cdm la legge quadro sul made in Italy'

(ANSA) - GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, 06 MAG - Sarà presentata "tra pochi giorni in consiglio dei ministri" la "legge quadro sul made in Italy".

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lo ha evidenziato più volte intervenendo, in videvollegamento, all'inaugurazione di 'Casa Marcegaglia", una area espositiva sulla storia della 'famiglia dell'acciaio' allo stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti. "un modello, un esempio - sottolinea - che anticipa quello che vorremmo realizzare con la nuova legge sul made in Italy".

Con la legge quadro in arrivo verranno varati, spiega, "provvedimenti che cercheranno di rendere più forte il made in Italy", anche con "un fondo sovrano che investirà, aiuterà le imprese e le filiere del made in Italy ad essere più competitive". E con misure "per mantenere le materie prime in Italia". Poi, "il liceo del made in Italy" con l'obiettivo di partire già "dall'anno scolastico 2024-2025". (ANSA).