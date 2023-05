Schlein, ci vogliono più risorse su welfare e sanità

(ANSA) - CINISELLO BALSAMO (MILANO), 06 MAG - Applausi e selfie per la segretaria del Pd, Elly Schlein, al suo arrivo a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per partecipare ad un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Luca Ghezzi. "Continueremo a insistere che dobbiamo mettere risorse su sanità e welfare, il contrario di quello che fa la destra quando governa, sia livello locale che nazionale" ha detto ai cronisti.

"Noi continueremo a mettere al centro la necessità di costruire opportunità di lavoro dignitoso - ha aggiunto - e di utilizzare in questa direzione i fondi del Pnrr su cui il governo ha atteggiamento di rinuncia e resa inspiegabili".

Schlein ha assicurato: "Lavoreremo per costruire opportunità di lavoro e buona impresa. La società più sicura è quella più inclusiva, quella che non lascia indietro nessuno che non marginalizza e non discrimina". Sull'emergenza climatica, "si può fare tanto - ha continuato - moltiplicando gli spazi di verde pubblico, uscendo dalla dipendenza da fonti fossili, e sulla mobilità sostenibile".

Presenti all'iniziativa vari esponenti del partito democratico, tra cui il coordinatore lombardo, Vinicio Peluffo, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, la segretaria del partito di Milano Metropolitana, Silvia Roggiani, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e l'ex deputato dem, Emanuele Fiano. Schlein ha cantato dal palco 'Bella Ciao' prima di lasciare la piazza. A seguire sarà a Cologno Monzese, con il candidato Stefano Zanelli, e poi a Brescia per sostenere Laura Castelletti. (ANSA).